Grosso: “Italia, dobbiamo avere il coraggio di lanciare i giovani forti che ci sono”

Fabio Grosso, campione del mondo con l'Italia ed ex laterale dell'Inter, ha fatto il punto sulla difficile situazione del nostro calcio

"Ricostruire non è mai facile, ma è una cosa bella da provare a fare. Non si tratta nemmeno di ricostruire, ma di cercare giovani forti che secondo me in Italia ci sono. Bisogna ripartire, siamo una Nazionale che merita di fare di meglio. Europei a parte possiamo sicuramente fare meglio. Dobbiamo avere il coraggio e la fiducia di credere nelle possibilità dei giovani. Siamo una Nazione che ha sempre prodotto che continuerà a produrre".