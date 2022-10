Due gruppi Usa interessati all’Inter? La posizione di Zhang sull’indiscrezione Reuters

La posizione di Steven Zhang sull’indiscrezione riportata ieri dalla Reuters in merito al futuro societario dell’Inter. A far chiarezza sulla situazione è oggi il Corriere della Sera: “Che l’Inter non sia in vendita, Steven Zhang lo aveva già detto mercoledì sera, dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions per il secondo anno di fila. Nell’assemblea dei soci tenuta ieri a Milano, il presidente dell’Inter ha rafforzato il concetto, a dispetto delle tante voci sulle operazioni indirizzate alla cessione del club, di proprietà di Suning dal 2016:

«Ogni giorno affrontiamo le stesse speculazioni, nelle ultime settimane leggo giorno per giorno che il futuro del club è incerto — dice Zhang che a margine smentisce anche l’indiscrezione della Reuters sull’interesse per l’Inter di due gruppi Usa —. Ma come ho sempre detto l’impegno da parte nostra sul lungo periodo è sempre stato chiaro. Non stiamo parlando con nessun investitore, ci sono diversi soggetti sul mercato che cercano nuovi progetti, ma non abbiamo firmato nessun contratto e non siamo in trattativa con nessuno. La nostra promessa non è mai cambiata: vogliamo vincere, dentro e fuori dal campo»”, si legge.