Quagliarella: “Gol al Milan? Samp ha fatto grande partita. Segnare è una soddisfazione”

Il giocatore della Samp ha segnato la rete che ha portato in vantaggio la sua squadra. Alla fine i rossoneri hanno pareggiato

Di pallonetto ha superato Donnarumma e alla fine della partita contro i rossoneri ha parlato così ai microfoni di Skysport: «Pari? Ormai eravamo lì, è stato un peccato. La soddisfazione oltre al punto guadagnato, e in questo stadio è importante, è aver giocato a viso aperto, tranquillamente. Abbiamo fatto una gran bella partita. È sempre una grande soddisfazione, la doppia cifra poi. Più passano gli anni e più è difficile. Ma io sono consapevole della mia forza e cerco di sfruttare un'occasione se arriva. Pallonetto? La palla è arrivata e ho capito che potevo calciare subito. Non era semplice perché devi calcolare tante cose: la traiettoria, farla scendere al punto giusto. È andata bene. Ranieri ha detto che sei come Zlatan? Sul rinnovo non so nulla, dovete chiedere al presidente. Non mi ha chiamato nessuno. Il presidente sa quello che fa. Il mister è un grandissimo, non sono io a dirlo, ma i suoi numeri. Io sono un professionista e vado avanti, il presidente sa quello che deve fare».