Guai per Gabigol. I vicini denunciano: “Organizza festini a casa sua fino alle 6 del mattino”

Gabigol in Brasile continua a far parlare di sé, ma stavolta nel lato negativo. Il giocatore starebbe infatti passando la sua quarantena tra festini di notte con gli amici a casa sua e questo ha portato all’ira dei suoi vicini, che hanno deciso di denunciare il tutto. Uno dei residenti ha infatti spiegato il tutto al giornale O Dia: “Gabigol sta organizzando feste a casa sua e sta rompendo la quarantena. Nel suo appartamento ci sono spesso tante donne e amici. Il rumore è insopportabile e dura fino alle 6 del mattino. Lo abbiamo visto anche durante una chat in rete in cui comparivano diverse persone alle sue spalle”.