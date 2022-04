Guardalà: “Dybala? Potrebbe finire come per Donnarumma. Non mi stupirei”

Il punto di vista del giornalista vicino alle vicende di casa Juventus a proposito del futuro dell'attaccante in uscita

Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport da sempre vicino alle vicende della Juventus, ha parlato del futuro di Paulo Dybala ai microfoni di Radio Deejay. Questo il suo punto di vista sull'argentino accostato anche all'Inter nelle ultime settimane: "Dybala? Ci sono tanti rumors, ma di concreto non c'è nulla. Non mi stupirei se finisse come per Donnarumma, perché molti club aspetteranno questa estate per capire quanto si può investire. Non si risolverà ora la questione. Il prossimo sarà un mercato complicato, per questo ha stupito la scelta della Juventus. Sarebbe potuta bastare anche un'offerta al ribasso per prolungare il contratto all'argentino".