Per Guardiola Napoli favorito. Spalletti: “City spende 900 mln, noi 9”

L'allenatore del club inglese aveva considerato la squadra partenopea come tra le rivali più pericolose per la Champions. Arrivata la replica del mister

Ieri Pep Guardiola ha parlato del Napoli come della squadra da evitare ai quarti di Champions. In pratica la considera la favorita per il proseguimento del cammino in Coppa. Luciano Spallettiha replicato alle sue parole e non è sembrato considerarle un complimento.