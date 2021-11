Guardiola: “Conte? Allenatore eccezionale, ha vinto ovunque. Bentornato in Premier”

Le parole del tecnico del City: "Conte? La sua carriera parla per lui: ha vinto ovunque, è un allenatore eccezionale"

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di Champions League contro il Club Brugge, Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato così dell'approdo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham: "Intanto voglio rivolgergli il mio bentornato in Inghilterra e in Premier League. Per il resto la sua carriera parla per lui: ha vinto ovunque, è un allenatore eccezionale".