Guardiola: “Le squadre di Mourinho fanno così, se sbagli ti puniscono contropiede”

Se Mourinho dormirà sonni tranquilli dopo la vittoria del Tottenham sul City, Guardiola avrà qualcosa da rimproverarsi. Così ha analizzato la partita contro uno dei suoi rivali storici: «Abbiamo avuto più chance ma le abbiamo fallite. Le squadre di Mourinho sono così, sbagli e ti puniscono in contropiede».

Magari questa Mourinho la sentirà dopo il sonnellino e chissà cosa ne penserà. «Non è facile giocare a campo aperto contro Kane e Ndombele, è molto difficile fermarli lì. Abbiamo fatto un buon possesso, ma il calcio si fa in area ed è lì che non siamo stati bravi. Il risultato poteva essere migliore, abbiamo giocato in maniera simile alle altre gare. Non abbiamo difeso bene in occasione del primo gol. Poi hanno difeso con sei uomini e non è stato facile. Abbiamo avuto delle occasioni, ma non siamo riusciti a segnare e loro con tre tiri hanno fatto due gol».

