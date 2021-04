Lukaku o Haaland? Guardiola: “Crisi Covid per tutti, non compriamo nessuno a quei prezzi”

Pep Guardiola toglie il Manchester City dalla corsa a Erling Haaland o Romelu Lukaku. Solo pretattica per l'allenatore spagnolo?

Redazione1908

Pep Guardiola toglie il Manchester City dalla corsa a Erling Haaland.

Il 20enne attaccante norvegese potrebbe divorziare a fine stagione dal Borussia Dortmund, disposto a lasciarlo partire per una cifra sui 180 milioni di euro.

Barcellona e Real hanno già avviato colloqui con l'entourage del giocatore, ma secondo i rumors anche il City e il Chelsea sono alla finestra. Nonostante l'ufficializzazione dell'addio di Sergio Aguero ai Citizens in estate, alla fine del suo contratto, Guardiola ha chiarito che il club non è in grado di permettersi l'ingaggio a quelle cifre di Haaland, indicato come possibile erede del 'Kun'.

"A questi prezzi, non compreremo nessun attaccante", ha dichiarato Guardiola in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Premier League con il Leicester. "È impossibile, non possiamo permettercelo".

"Tutti i club hanno difficoltà finanziarie e noi non siamo un'eccezione. Abbiamo Gabriel Jesus, Ferran Torres, molti giocatori nell'academy, e talvolta giochiamo con un falso nove. Ci sono molte possibilità che non ingaggeremo un nuovo attaccante per la prossima stagione", ha proseguito il tecnico spagnolo. Proprio il Dortmund, martedì, affronterà il City nell'andata dei quarti di finale di Champions League.