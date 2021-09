Guardiola: “Non mi scuserò per quello che ho detto. Se divento un problema…”

In conferenza stampa il tecnico ha cercato di smorzare le polemiche dopo una frase detta al termine della gara col Lipsia

"Quello che dico è che abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi, non importa quante persone vengono. Non mi scuserò per quello che ho detto. Non mettetemi in bocca parole che non ho detto. Non sarò mai un problema per i tifosi, se lo diventerò me ne andrò. Negli ultimi anni abbiamo ottenuto molto senza di loro, ma ora abbiamo bisogno del loro supporto. Se non vengono per qualche motivo, perfetto, ma preferisco affrontare le partite difficili con i miei tifosi".