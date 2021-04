Guarin, dopo la rissa un comunicato: “La mia partita più difficile. Ma la mia famiglia…”

In un post sui social l'ex interista ha provato a spiegare il momento che sta vivendo dopo le immagini della rissa con la sua famiglia

In questo messaggio intanto ringrazia chi gli è stato vicino dandogli solidarietà e appoggio per la sua attuale situazione personale e familiare.

E ha aggiunto: "A proposito delle versioni che circolano sui social su quanto accaduto. È importante chiarire che le affermazioni che attaccano negativamente la mia famiglia non sono vere. Chiedo rispetto per loro, soprattutto per i miei figli, che non devono subire le conseguenze del mio essere un personaggio pubblico o delle mie azioni. Oggi affronto una delle partite più difficili della mia vita. Ma sono sicuro che con l'aiuto di Dio e l'aiuto di ogni persona che crede in me e sa quello che faccio, ne usciremo vincenti. Apprezzo dal profondo del cuore i messaggi di sostegno che mi riempiono di speranza ogni giorno. Continuerò ad essere onesto nel mio lavoro".