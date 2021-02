Guarin: “Stasera serve il cuore, quello fa la differenza. Conte? Vedo nei giocatori…”

Fredy Guarin ha analizzato la sfida di Coppa Italia tra Juventus e Inter soffermandosi sull’importanza speciale che questa particolare partita ha: “Una gara speciale, in quei momenti sappiamo l’importanza e il significato della partita. Noi quando facevamo quelle gare eravamo più uniti che mai, sempre allegria con Javier Zanetti. Serve il cuore prima di tutto. Se non va bene tatticamente il cuore fa la differenza”.

I ricordi di Fredy e le sensazioni di oggi

“Il mio gol contro la Juve? Ho calciato fuori area e Milito ha messo in rete. Me lo ricordo come se fosse ieri, che bella sensazione. Che cosa deve avere come caratteristiche un centrocampista moderno? Un buon fisico, visione di gioco, difendere prima e poi attaccare. Mi piace tanto andare in attacco e calciare e stare vicino alla porta. Credo che adesso sia importante anche difendere. Ci sono dei giocatori importanti adesso nell’Inter, campioni che hanno già giocato in campionati importanti, giocatori nazionali. Hanno un allenatore campione. Vedo tutte le partite dell’Inter, sento che i giocatori hanno quello che gli chiede il mister Conte: lottare fino alla fine”, ha concluso Guarin.

(Inter TV)