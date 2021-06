Guarino: “Inter, che emozione. Grandi possibilità di crescita, sono pronta”

La nuova allenatrice dell'Inter Femminile, Rita Guarino, ha parlato a Inter Tv raccontando le prime emozioni

“Sarà molto stimolante questa nuova avventura. Emozioni? Quelle del primo giorno, emozioni di grande piacere nel tuffarsi in questa nuova avventura. Un brand come l'inter ha grandi possibilità di crescita, è una sfida potersi mettere a disposizione e crescere insieme al club. Il campo è la mia vita ed è quello che mi aiuta di più a esprimermi. Metto a disposizione la mia esperienza accumulata negli anni per valorizzare le calciatrici, sono pronta per tornare in campo".