Guarino: “Siamo in difficoltà, ma complimenti alle ragazze. Speriamo in qualche recupero”

Siamo partite bene, come volevamo partire e siamo andati in vantaggio. Ottimo primo tempo, nel secondo abbiamo commesso due errori difensivi abbastanza gravi che hanno dato loro coraggio. Siamo in difficoltà, lo sappiamo, ma devo fare i complimenti alle ragazze. A loro non posso dire nulla. Queste partite ci danno ancora più minuti nelle gambe, abbiamo una rosa ristrettissima, dobbiamo ,pensare a come recuperare per la partita con la Roma. Al di là delle grandi motivazioni nell'affrontare la capolista dobbiamo fare i conti con l'infermeria, dobbiamo recuperare il maggior numero di giocatrici per sabato perché sarà un impegno importantissimo