Guarino: “Se lottiamo insieme possiamo ottenere grandi risultati. Stiamo crescendo”

Al termine dell'incontro coach Rita Guarino ha analizzato la prestazione delle nerazzurre ai microfoni di Inter Tv

SESTO SAN GIOVANNI- Grande prestazione e vittoria di valore per l'Inter che si è imposta 1-0 sulla Roma grazie alla rete di Ajara Njoya. Al termine dell'incontro coach Rita Guarino ha analizzato la prestazione delle nerazzurre ai microfoni di Inter Tv: "Serviva ritrovare nell'interezza il gruppo squadra perché abbiamo attraversato un momento di grossa difficoltà che non è solo il campo e bisogna tenerne conto. Sono molto contenta per le ragazze perché oggi hanno dimostrato grande spirito di squadra, una squadra che se lotta insieme può ottenere risultati come questo. Stiamo crescendo".