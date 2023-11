Guarino dopo la vittoria nel derby: “Soddisfatta dall’atteggiamento, Cambiaghi è…”

"E' stata una partita decisamente piacevole, non ci sono stati troppi gol ma le ragazze hanno fatto una buona gara", commenta Guarino

"Mi ha soddisfatto l'atteggiamento con cui siamo scese in campo, con la voglia di vincere e di riscattarsi dopo il deludente risultato della scorsa partita. Era un appuntamento importante in una giornata di festa nella nostra nuova casa, l'Arena, e siamo felici di averlo fatto davanti ad un bel pubblico, è un bel modo per avvicinare altre persone a questo sport"