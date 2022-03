Guarino: “Ce la siamo giocata alla pari per lunghi tratti con la Juve. Il lavoro paga”

L'allenatrice dell'Inter Femminile ha parlato dopo la sconfitta contro la Juventus per 3-1 ai microfoni di Inter Tv

Partita dove abbiamo dimostrato per lunghi tratti di giocarcela alla pari e mostrando un buon calcio. La prestazione c'è stata come in tutte le partite in cui abbiamo affrontato la Juve. Soddisfatta della prestazione meno del risultato. La Juve ha una rosa importante, siamo ancora lontani. Il lavoro ci sta premiando, lavoreremo ancora più assiduamente per arrivare a ottenere i risultati. La Fiorentina sarà a caccia di punti, dovremo prepararci al meglio.