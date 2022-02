Inter Women, Guarino: “La Juve ti alza l’asticella, pagati alcuni dettagli”

Le parole della coach della squadra femminile: "Un'altra grande prestazione, la terza di quest'anno contro la Juventus"

Intervenuta ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta per 1-0 contro la Juventus in Coppa Italia, Rita Guarino, allenatrice della squadra femminile, ha parlato così della prestazione delle sue ragazze: "Un'altra grande prestazione, la terza di quest'anno contro la Juventus: è un peccato non vedere concretizzato quanto messo in campo in termini di risultato. Ma queste prestazioni ti aiutano a crescere, giocare contro la Juventus alza i livelli di attenzione e ti costringe a giocare al massimo.