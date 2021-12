Inter Women, Guarino: “Brave a crederci fino alla fine. Bilancio positivo”

Le parole dell'allenatrice: "Bonetti? Non la si discute, è arrivata dopo una stagione non brillante: è quella giocatrice che ti può regalare un gesto tecnico di valore"

Intervenuta ai microfoni di La 7 dopo il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo, Rita Guarino, allenatrice dell'Inter Femminile, ha parlato così del risultato delle sue ragazze: "Era importante non mollare, la partita si era messa davvero male: eravamo passate in vantaggio e abbiamo avuto l'occasione per chiuderla già nel primo tempo. Invece non l'abbiamo gestita bene, abbiamo lasciato a loro il pallino del gioco: siamo state brave a crederci e a non mollare. Ci sono tanti aspetti su cui dobbiamo crescere: la gestione della palla è uno di questi. Quando incontri una squadra organizzata come il Sassuolo che sa pressare con coraggio, va gestita meglio.