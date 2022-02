L’interista Guidi: “Emozionante rivedere Mourinho a San Siro. Lautaro mi lascia perplesso”

Le considerazioni del noto tifoso nerazzurro sul ritorno dello Special One a San Siro

"Io sono un suo straordinario tifoso, sapeva dove andava e ancora oggi è capace di far giocare la sua strada in maniera straordinaria, come ho visto fare in alcuni primi o secondi tempi, anche se vedo molto nervosismo nella squadra. Più chance a Sanchez? Sono a favore del fatto che segnino un po' tutti, un po' come succedeva all'inizio. Anche perché Lautaro Martinez mi lascia un po' perplesso, non segna più e non credo sia un problema di schema".