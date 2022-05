Guidolin: “Ho avuto colloqui con l’Inter. Non avevo procuratori, pensavo…”

Intervistato dal Corriere Veneto, il tecnico ha ripercorso alcuni tra i momenti più importanti della sua carriera

Intervistato dal Corriere Veneto, Francesco Guidolin ha parlato delle esperienze più gratificanti della sua lunga carriera da allenatore: "Difficile scegliere, mi piacerebbe che un giorno fossero gli altri a mettere insieme tutti i miei risultati. Posso dire che quattro delle squadre allenate in A, Bologna, Vicenza, Palermo e Udinese le ho portate in Europa più volte. Ho alzato la Coppa Italia con il Vicenza, ho fatto tre campionati di B e li ho vinti. È andata male solo a Bergamo all’inizio, dopo aver vinto il campionato di C col Ravenna ho fatto forse il passo troppo lungo e dopo tre mesi sono stato esonerato. Ma questo credo mi abbia fatto più bene che male".

«Nella prima parte della mia carriera ho avuto colloqui con Juve, Inter, Lazio e Parma. Non avevo però procuratori, pensavo che per essere scelti bastassero i risultati ma in realtà non è così e la chiamata non è mai arrivata. Poi con l’esperienza all’Udinese ho capito che per me era più importante vivere dove stavo bene e così sono stato io in qualche caso a declinare proposte di squadre importanti, per esempio il Napoli».