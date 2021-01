Guidolin: “Inter forte, Conte martello positivo. Per lo scudetto ha un vantaggio”

Anche Francesco Guidolin, noto allenatore, si è espresso ai microfoni del Corriere della Sera a proposito della lotta scudetto. Questo il suo pensiero: «Il Milan può arrivare fino in fondo, è davanti con merito, ha superato tutte le avversità, non sorprende più, ha compattezza e energia. A contendergli il titolo principalmente saranno Juventus e Inter. Rivincere non è mai facile. Non lo è stato per Sarri, Allegri e Conte, non lo sarà per Pirlo. Se trova il ritmo la Juve è la più forte per rosa e da un punto di vista psicologico. L’Inter è forte, Conte è un martello positivo, la squadra lo segue e avere solo campionato e Coppa Italia è un vantaggio energetico. Le altre? Mi piace la Roma e come la fa giocare Fonseca, con queste due mezze punte: può restare in alto. Per l’Atalanta non ho più aggettivi, sta rimontando a suon di gol e, soprattutto, può vincere contro chiunque».