Le parole del tecnico: "Inter? Se non capitano sbandamenti o infortuni dei giocatori più importanti, e destinata a vincere lo scudetto"

Intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto, Francesco Guidolin, ex tecnico, ha parlato così del momento dell'Inter: "È la più forte, la finale di Champions ha regalato autostima e consapevolezza, se non capitano sbandamenti o infortuni dei giocatori più importanti, e destinata a vincere lo scudetto. Sanchez? Gli anni passano per tutti. Comunque quando l’ho visto giocare mi è sembrato frizzante, incisivo, un giocatore sul quale Simone Inzaghi può contare".