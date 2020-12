Guidolin: “Grande partita del Napoli, ma ha vinto l’Inter e questo conta. Insigne…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Francesco Guidolin ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Napoli. Questo il commento dell’allenatore: “Il Napoli ha fatto una grande partita e una bellissima figura, ma ha vinto l’Inter e questo conta. L’espulsione di Insigne e le parole post partita di Gattuso? La penso un po’ come Gattuso, spesso lasciano passare il fuck off, ma è anche giusto pensare che non si può offendere un arbitro”.

(Tutti Convocati)