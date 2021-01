Guly: “Inter, mi rivedo in Perisic. Ecco chi prenderei. Zanetti? Ricordo che il Real…”

A proposito di bandiere: un suo caro amico è Zanetti che sta facendo il vicepresidente all’Inter.

“Pupi ha sempre avuto un attaccamento viscerale per i nerazzurri. Ricordo che il Real Madrid dei Galacticos lo voleva come terzino destro e l’Inter era vicina a cederlo, ma Pupi disse di no. Non voleva lasciare l’Inter per nessun motivo. Voleva restare nerazzurro tutta la vita e ci è riuscito vincendo tutto da leader e capitano. Una bandiera che dev’essere da esempio. In campo manca uno come lui. Quando pensi ai nerazzurri ti viene in mente Javier”.