In UK – Haaland, è fatta col Manchester City per 75 mln. Ingaggio monstre: le cifre

In Inghilterra sono abbastanza sicuri: Erling Haaland indosserà nella prossima stagione la maglia del Manchester City. Secondo il "Daily Mail", infatti, ci sarebbe un'intesa di massima per assicurarsi il 21enne attaccante norvegese dopo aver messo sul piatto una proposta di ingaggio - oltre 30 milioni di euro a stagione - inarrivabile per Real Madrid e Barcellona.