Haaland: “Finale? Abbiamo un lavoro da finire. Inter molto forte, dovremo dare il massimo”

Ho sempre saputo che questa sarebbe stata una nuova sfida e qualcosa di diverso da quello che avevo vissuto prima, ma mi sto davvero divertendo. Sapevo che questo manager, squadra, staff, strutture e tutto qui al club sarebbe stato al massimo livello, ed è esattamente così. L'intensità è così alta in Premier League; chiunque può battere chiunque e devi essere al meglio per vincere le partite.

Pep, i suoi allenatori e tutto lo staff dietro le quinte, fanno di tutto per cercare di aiutarci a portare in campo la migliore versione di noi stessi. Ho già imparato così tanto da Pep e sono sicuro che ci sarà ancora molto da fare. Sapevo di dovermi adattare a un nuovo allenatore, nuovo staff, nuovi compagni di squadra e ambiente, ma sento di essermi adattato bene e ho amato ogni singolo minuto.

Sarà speciale. Ho sempre sognato di giocare la finale di Champions League e sarà un onore giocare questa partita. Ma c'è anche un lavoro da fare. Abbiamo fatto una stagione incredibile ma dobbiamo finirla nel migliore dei modi. So che daremo tutto per vincere questa finale. Dovremo dare il massimo contro un'Inter molto forte e siamo entusiasti di scendere in campo.

Segni a un ritmo di 1,21 gol a partita in Champions League. Storicamente, questo è senza precedenti. A volte sei sorpreso da quanti goal stai segnando?

Sapevo che avrei avuto la possibilità di segnare giocando in questa squadra. Quando hai così tanti giocatori incredibili intorno a te che ti forniscono le opportunità per segnare o creare spazi per te, allora le possibilità arriveranno sempre. Sono così fortunato ad avere compagni di squadra che mi aiutano a fare il mio lavoro di mettere la palla in fondo alla rete. Ci vuole così tanto duro lavoro dentro e fuori dal campo per continuare a segnare gol e, quando ne ricevo uno, il mio obiettivo immediato è quello di segnare il prossimo.