Haaland: “Offerta di 175 milioni? Spero siano soltanto voci perché…”

Il giovane attaccante del Dortmund commenta la possibile offerta del Chelsea da 175 milioni di euro

Erling Haaland è uno dei calciatori più ricercati al mondo. Per l'attaccante non è ancora nessuna offerta ufficiale, ma in Inghilterra parlano di un'offerta del Chelsea vicina ai 175 milioni di euro al Dortmund per l'attaccante.