Haaland: “Incredibile vincere la Champions e 3 titoli: lo ricorderò per tutta la vita”

Parla anche Erling Haaland dopo la vittoria della Champions League. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport in seguito all’1-0 contro l’Inter ( qui le pagelle ): “Non ho niente da dire, incredibile vincere tre titoli. Così tante emozioni, fantastico, bello alzare questa coppa, un momento che ricorderò per tutta la vita.

Mario è molto importante per te? Il miglior fisioterapista del mondo, lui ha rimesso in forma il mio corpo ogni giorno, grazie per aver reso possibile tutto questo”, le dichiarazioni di Haaland.