Il ct della Bosnia: “Dzeko? Il medico valuterà la situazione, poi sapremo”

Alla vigilia della partita contro la Slovacchia (di Skriniar, ma lui è tornato in Italia.ndr) il ct della Bosnia, Faruk Hadžibegić, ha parlato di Edin Dzeko. Il calciatore dell'Inter ha manifestato un problema alla schiena che non gli ha permesso di scendere in campo nella gara contro l'Islanda e non c'è ancora certezza sulla sua presenza nella gara di domani.