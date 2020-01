L’ex Inter Hakan Sukur guida un Uber in USA: “Erdogan mi ha tolto tutto. Voglio dirgli…”

Un lunga intervista concessa alla testata tedesca Welt am Sonntag, per raccontare la persecuzione subita dal premier turco Erdogan e per rivelare quella che è la sua nuova vita negli Stati Uniti, lontana dai riflettori e dai fasti di un tempo. Hakan Sukur, ex attaccante di Inter e Parma, si è raccontato così:

“SI E’ PRESO TUTTO” – “Non mi è rimasto niente. Erdogan si è preso tutto ciò che era mio. Il mio diritto alla libertà, quello di esprimermi e quello al lavoro. Il partito mi ha invitato a beneficiare della mia popolarità. Poi sono iniziate le ostilità. Hanno lanciato pietre nella boutique di mia moglie, i miei figli sono stati molestati per strada, ho ricevuto minacce dopo ogni mia dichiarazione. Quando me ne sono andato, hanno rinchiuso mio padre e tutto ciò che avevo è stato confiscato. È stato un momento molto difficile per la mia famiglia. Chiunque aveva a che fare con me aveva difficoltà finanziarie“.

MESSAGGIO A ERDOGAN – “Quando ho aderito all’AKP, la Turchia era un Paese conforme agli standard dell’Unione Europea, ma la politica di Erdogan ha portato alla rigidità ed è stata presa una direzione completamente diversa: un orientamento verso il Medio Oriente anziché verso l’Europa. Ho gestito una caffetteria, ma nel locale a volte venivano strane persone. Il golpe del 2016? Cosa avrei fatto? Fino a oggi nessuno è stato in grado di spiegarlo. Ho fatto solo cose legali nel mio Paese. Possono indicare quale crimine avrei commesso? No, sanno solo dire “traditore” e “terrorista”. Sono un nemico del governo, non dello Stato o della nazione turca. Adoro la mia bandiera e il nostro Paese. A Erdogan dico: Torna alla democrazia, alla giustizia e ai diritti umani. Interessati ai problemi della gente. Diventa il presidente di cui la Turchia ha bisogno“.