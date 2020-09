Hakimi, ieri il primo allenamento con l’Inter. Lunedì primo incontro con Conte

Il primo acquisto dell’Inter ha già iniziato la sua nuova avventura in nerazzurro. Hakimi, terminata presto la stagione col Dortmund, l’esterno si è messo subito a disposizione da ieri ha iniziato ad allenarsi.

“Era in vacanza da fine giugno, quando si chiuse la Bundesliga. In un’estate di superlavoro per molti giocatori e per tutti gli interisti Achraf Hakimi ha fatto “ferie” normali: era arrivato il momento di ricominciare. Il laterale marocchino, acquisto principe del mercato nerazzurro fino a questo momento, ha svolto ieri il primo allenamento ad Appiano Gentile: ha raggiunto il centro Suning alle dieci, dopo aver ricevuto l’esito (negativo) dei tamponi.

Sui campi ha trovato un paio di preparatori che hanno seguito gli allenamenti individuali del ventunenne e degli altri “convocati” per la ripresa: Nainggolan, Dalbert, Radu e il giovane Vagiannidis (mentre Vecino ha fatto terapie dopo l’operazione al menisco fi fine luglio). In questa prima fase Hakimi e gli altri svolgeranno sedute prettamente fisiche, per recuperare la forma dopo lo stop e, paradossalmente, mettersi alla pari con i compagni, più stanchi ma anche più allenati. Per Achraf e gli altri domani doppia seduta, poi lunedì i primi contatti con compagni e il tecnico Conte”, si legge su La Gazzetta dello Sport.