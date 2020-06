In Spagna – Hakimi, il Bayern pronto ad offrirgli stipendio da top. La volontà del Real…

Achraf Hakimi viene accostato all’Inter, ma anche a Bayern Monaco, Chelsea, Tottenham e Manchester United. Il Borussia Dortmund, la squadra nella quale ha giocato in prestito quest’anno, aspira a trattenerlo.

Il 21enne di origine marocchina del Real Madrid ha attirato l’attenzione di tanti club ma secondo AS il Bayern Monaco sarebbe pronto a fare una grossa offerta per lui o potrebbe anche subentrare al prestito. Secondo il quotidiano madrileno il difensore potrebbe apprezzare molto l’offerta dei tedeschi perché percepirebbe uno stipendio di 6-7 mln all’anno e perché continuerebbe a giocare in Bundesliga. Lì si trova molto a suo agio. Il difensore preferirebbe non tornare a giocare a Madrid perché sa che non avrebbe molto spazio tra i titolari. Lo avrebbe addirittura già detto ai dirigenti del Real. Consapevoli di questo, lo valuterebbero intorno ai 60 mln anche se preferirebbe cederlo nuovamente in prestito per non perdere il controllo del calciatore.

(Fonte: AS)