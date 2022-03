Hakimi: “Dani Alves il miglior terzino destro. Ma guardavo anche Maicon all’Inter”

In una lunga intervista a Le Parisien, l'ex nerazzurro indica i giocatori che lo hanno influenzato

Achraf Hakimi vivrà una partita molto speciale mercoledì. Il terzino destro del PSG tornerà in quella che è stata la sua casa per diverse stagioni, il Santiago Bernabéu. In un'intervista a Le Parisien torna sulla partita d'andata vinta con gol di Mbappé nei minuti finali. "C'è stata molta emozione. Segnare in casa al termine di una partita di Champions League è molto importante. Soprattutto perché questo gol può darci un vantaggio per la qualificazione. Tutti sanno cos'è il Real Madrid, che stadio è il Bernabéu e cosa succede lì nelle notti di Champions. Abbiamo grandi giocatori che hanno giocato grandi partite e che hanno esperienza. Penso che saremo pronti".

"Se parliamo di terzino destro, posso dire Dani Alves. Per me il riferimento è Marcelo, ma lui gioca a sinistra. Ma se rimaniamo nella posizione di destra, Dani Alves è un po' come me, mi piace il modo in cui gioca, il modo in cui si diverte in campo e in attacco, mi piace il suo destro, il suo tiro e, soprattutto, la sua velocità. Ci sono altri terzini destri come Maicon quando giocava all'Inter, Cafu... Ho guardato i video di quando giocavano".