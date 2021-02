Hakimi: “Derby importante per il campionato. Theo? Sarà un duello da vincere”

Le parole del nerazzurro ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d'inizio del derby tra il Milan e l'Inter

Intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d'inizio del derby tra il Milan e l'Inter, Achraf Hakimi, esterno nerazzurro, ha parlato così della gara contro gli eterni rivali: "Theo? Sappiamo che è una partita importante, anche per il campionato. Ci saranno molti duelli, con Theo, un mio grande amico. Non abbiamo parlato, lo faremo in campo. Sarà un duello da godersi e vincere".