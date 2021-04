In Spagna – Hakimi l’errore più vistoso del Real. Mai dato una chance

Il marocchino si è affermato al Borussia e all'Inter con Conte ha avuto un'evoluzione diventando uno dei suoi intoccabili

"Hakimitra i rimpianti del Real Madrid. Ne parlano in Spagna. Il sito specializzato di calciomercato Fichajes parla del marocchino sottolineando che rientra nella lista degli errori di gestione commessi dal club spagnolo negli ultimi tempi. In questa lista sono stati inseriti Marcos Llorente, Martin Odegaard, Dani Ceballos, Théo Hernández, Luka Jovic. Ma l'errore più grande dicono sia stato quello di lasciare andare Hakimi a cui non è stata mai concessa neanche una sola opportunità. "Durante il suo percorso al Borussia è emerso come uno dei migliori terzini al mondo per la destra. Ma il Real Madrid non ha mai preso in considerazione il suo ritorno ed è stato venduto all'Inter per 40 mln di euro", si legge.