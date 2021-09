Hakimi: “Al PSG vogliono giocare grandi giocatori. Sono felice di essere qui”

Il giocatore marocchino ha spiegato che si sta ambientando alla grande a Parigi, la città che lo ha accolto dopo l'addio all'Inter

«A Parigi sta andando bene e sono felice in questa città e in questa squadra incredibili». Achraf Hakimi, alla tv del PSG ha parlato del suo ambientamento in Francia dopo l'addio all'Inter. Ieri il PSG ha giocato contro il Metz e per lui è stata una grande serata, ha messo a segno una doppietta.