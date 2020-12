Inter, Hakimi è un treno. Serena: “Come un ghepardo nella savana. Ma in quell’azione doveva…”

Un Hakimi in forma assolutamente straordinaria, quello visto durante Verona-Inter. L’esterno nerazzurro è risultato decisivo nella settima vittoria consecutiva infilata dalla squadra di Antonio Conte. Una prestazione che ha rievocato un mostro sacro come Maicon. Su di lui, Aldo Serena, ex attaccante dell’Inter, ha scritto su Twitter:

“Hakimi ha la velocità del ghepardo che corre nella savana. Il ghepardo avrebbe però tirato in porta dopo esser volato per 60 metri bruciando l’erba. Ci stava il tiro dopo un’accelerazione così, anche se Lukaku era solo e chiamava palla“.