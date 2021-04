Hakimi vs Insigne, GdS: “Duello atipico e inedito ma hanno una qualità in comune”

La Gazzetta dello Sport analizza Napoli-Inter e propone un confronto diretto tra Hakimi e Insigne, che si affronteranno sulla fascia

"E se non ci scappa una giocata vincente da questi due, vuol dire che il concerto sarà stato sotto le aspettative. Mettili in fascia, falli correre, fa che immaginino calcio e gol: eccoli qui, Insigne e Hakimi . La linea laterale come punto di partenza, ma con traiettorie differenti". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al confronto tra Insigne e Hakimi. Entrambi hanno 5 assist a referto ed è dai loro piedi che, spesso, nascono azioni pericolose per Napoli e Inter. "È un duello atipico e per larga parte pure inedito, visto che all’andata il nerazzurro entrò solo per gli ultimi 13 minuti, quando il Napoli s’era rovesciato nella metà campo di Conte alla ricerca (vana) del pareggio", aggiunge il quotidiano.

"Se il copione dell’andata sarà rispettato, sarà facile che Gattuso in quella zona di campo scelga di alzare molto il raggio d’azione di Mario Rui, proprio per liberare Insigne. È qui che il marocchino dovrà essere bravo a trovare gli allunghi giusti per trovare scoperto il Napoli. Dritto per dritto, come un coltello che taglia a fette gli avversari, come in fondo è stato in molte partite dell’Inter di questo campionato", spiega nel dettaglio La Gazzetta dello Sport. Insigne, invece, avrà ampia licenza di accentrarsi, partendo ovviamente dalla sinistra, cercando il tiro o i compagni. "Uno va in verticale, l’altro crea la verticalità per gli altri. Il tutto con certificato di qualità allegato al prodotto", commenta il quotidiano che poi si focalizza su Hakimi: "Lo scudetto va ancora vidimato - l’ha spiegato anche Conte - per il momento c’è giusto una prenotazione da confermare allo stadio Maradona. Curioso destino: vincere e prendersi il titolo contro quel Napoli che in passato lo cercò, per portarlo a correre in maglia azzurra. Storie passate, ormai".