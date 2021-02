Moviola Milan-Inter, Hakimi ammonito. Era diffidato, salta il Genoa

Conte dovrà fare a meno del marocchino nella sfida contro la squadra rossoblù

In uno scontro di gioco ha fatto fallo sul suo diretto avversario, Theo Hernandez. Così Achraf Hakimi si è procurato un'ammonizione nel derby contro il Milan: l'arbitro Daniele Doveri non ha avuto nessun dubbio sulla sanzione. Il cartellino giallo era il quinto di questa stagione per lui e per questo, dato che era già diffidato, il giocatore dell'Inter salterà la prossima partita, quella contro il Genoa che si giocherà al Meazza domenica 28 febbraio alle 15.