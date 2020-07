A Madrid sono stati colti di sorpresa dall’affare Inter-Hakimi. E fanno leva su una sua frase

In Spagna quasi si aspettavano il messaggio di Hakimi. Non era ancora arrivato un saluto ufficiale al Real Madrid e questa mattina il neo giocatore dell’Inter ha messo fine all’attesa. A Madrid scrivono che tutti si stavano chiedendo quando lo avrebbe fatto, quando avrebbe salutato il club che gli ha dato la possibilità di crescere. Pare proprio che l’ambiente madrileno non fosse proprio pronto a perdere il giocatore.

Era andato in prestito al Borussia Dortmund ma tutti pensavano che – dopo essersi distinto al club tedesco e aver attirato l’attenzione per le sue prospettive future – sarebbe tornato nella capitale spagnola per trovare spazio nell’undici titolare. Per questo la notizia del suo arrivo all’Inter ha spiazzato un po’ tutti. E sottolineano soprattutto una frase di Hakimi: “Non è un addio perché non si può dire addio a casa tua”. Sperano insomma che un giorno Achraf torni al Real. La speranza dei tifosi nerazzurri è che lo faccia dopo aver vinto a Milano.

(Fonte: Defensa Central)