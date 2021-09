Hakimi: “Io all’Inter? Non per Zidane, lui pensava altro. Psg? Non ho sbagliato”

Le parole del marocchino: "Il PSG è un grande club e ho apprezzato quanto le persone qui sembravano amarmi e desiderarmi"

Achraf Hakimi, ex esterno dell'Inte oggi al Paris Saint-Germain, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de L'Equipe. Queste le sue parole sulla scelta di approdare nel club francese: "Avevo la sensazione di dover venire a Parigi, che sarei stato felice lì. Il PSG è un grande club e ho apprezzato quanto le persone qui sembravano amarmi e desiderarmi. E sono stato fortunato che il mio arrivo sia stato accompagnato da grandi trasferimenti. Sono già sicuro di non essermi sbagliato. L'addio al Real nel 2020? Ho imparato molto da Zidane. Quello che è successo nel 2020 non ha niente a che fare con lui. Sono altri aspetti legati in particolare al Covid e al Real Madrid che mi hanno fatto partire. In quel momento ho avuto un colloquio con lui che rimarrà tra noi. La pensava diversamente".