VIDEO / InterTube 2020/2021, Inter-Genoa 3-0: il gol decisivo di Darmian

Achraf Hakimi è sicuro: l'Inter sarà protagonista anche in Champions League. Il calciatore marocchino ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Repubblica.

Ha vinto la Champions a 19 anni con il Real Madrid. Quale passo deve fare l’Inter per andare avanti nel torneo più prestigioso?"Sono mancati alcuni dettagli, dovevamo conoscerci meglio. Il dispiacere per l’eliminazione resta, ma siamo forti. Questa squadra farà parlare di sé anche in Europa".

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Ronaldo, il fenomeno, dice che gli sarebbe piaciuto giocare con lei. Cosa avreste potuto fare insieme?"Mi chiedo cosa non avremmo potuto fare! Con Ronaldo si può fare tutto. Sarebbe stato bellissimo poter correre in fascia e servirgli un assist".