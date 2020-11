Condò: “Hakimi al Borussia era un’iradiddio. Ora all’Inter sta…”

Poteva essere la partita di Hakimi. Ma un suo errore ha aperto le marcature del Real Madrid. Di lui ha parlato Paolo Condò su Skysport: “Sta sbagliando delle situazioni in Champions, da lui mi aspettavo molto di più. La stagione è appena iniziata e può recuperare. Gli errori di testa sotto porta, quando l’anno scorso fu implacabile, anche contro l’Inter, rendono deficitario il suo inizio. Al Dortmund lui era un iradiddio. In questo momento è deprimente guardare le prime tre squadre dell’anno scorso. Il Barcellona una settimana fa ha nascosto la palla alla Juve. L’Inter ha perso a Madrid. Se l’è giocata più o meno alla pari ma ha perso. L’Atalanta ne ha preso cinque in casa dal Liverpool. Facciamo che i bilanci li facciamo la settimana prossima altrimenti ci deprimiamo”.

(Fonte: Skysport)