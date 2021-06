Sky – Inter, per Hakimi è Alonso il nome preferito. Kolarov, pressing Bologna

Il marocchino è ancora conteso tra Chelsea e Psg, mentre il difensore può vestire la maglia rossoblu

Continua il testa a testa tra Chelsea e Psg per Achraf Hakimi. Come documentato nei giorni scorsi, però, i Blues potrebbero essere in grande vantaggio perché dispongono del nome che piace molto all'Inter come contropartita: si tratta di Marcos Alonso, che, conferma Sky Sport, è il profilo in cima alla lista del club nerazzurro. Per quanto riguarda l'ormai ex nerazzurro Aleksandar Kolarov, invece, c'è il Bologna in pressing per prenderlo a parametro zero.