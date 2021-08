Hakimi, look discutibile e abiti troppo lunghi. E Barella commenta così

Il simpatico commento del centrocampista nerazzurro sotto le foto dell'ex esterno dell'Inter

Il calciomercato a volte separa i compagni di squadra, che però restano amici anche dopo. E' il caso di Achraf Hakimi, ceduto dall'Inter al PSG per circa 70 milioni di euro, e Nicolò Barella. Quest'ultimo, infatti, ha commentato una serie di foto postate dal marocchino su Instagram, nelle quali indossa un look discutibile e degli abiti troppo lunghi. Nicolò non ha dunque resistito e ha scritto all'ex compagno: "Hai sbagliato taglia amico?".