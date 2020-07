TS – Inter, Hakimi deve scegliere il numero di maglia: tre opzioni, può ‘scipparlo’ a…

Achraf Hakimi è un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore marocchino ha sostenuto nella giornata di ieri le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 2025.

Tuttosport rivela i possibili numeri di maglia che Hakimi potrebbe scegliere in nerazzurro: “Il giocatore a Dortmund aveva il 5 (oggi di proprietà di Gagliardini), in nazionale ha il 2 (Godin), mentre nel suo unico campionato in prima squadra al Real aveva il 19 (Lazaro)“.