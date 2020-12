Hakimi, l’Inter ha trovato il nuovo Maicon: 2 segnali chiari. CdS: “40 mln? In un paio d’anni…”

L’Inter si gode Achraf Hakimi. Dopo qualche apparizione sottotono, con alcune critiche ricevute per lo scarso rendimento, il laterale marocchino ex Real Madrid e Borussia Dortmund ha dato prova delle sue grandi qualità nella sfida contro il Bologna, in cui ha realizzato una doppietta. “Evidentemente le due panchine gli sono state utili per resettare la testa” scrive il Corriere dello Sport.

Il quotidiano aggiunge “L’Inter ha trovato un altro Maicon, un altro esterno destro capace di incenerire gli avversari con la sua velocità“. Hakimi ha raggiunto quota 34 chilometri orari nello scatto, un dato impressionante. E alla doppietta, il classe 1998 ha abbinato la fase difensiva come nel caso della scivolata in area – rischiando il rigore – e il raddoppio sulla bandierina del calcio d’angolo. “Due segnali chiari che sta iniziando a recepire gli input tattici che Conte gli sta dando“. E proprio sotto la guida dell’ex commissario tecnico può continuare a crescere: Conte ha già fatto le fortune di altri esterni destri, come nel caso di Lichtsteiner e Moses.

Se per il momento il Real Madrid non rimpiange Hakimi, anche alla luce del doppio incrocio in Champions League, in casa Inter i 40,5 milioni più bonus da versare in tre rate nelle casse del Real Madrid – una cifra importante in tempi di Covid-19 – potrebbero diventare “pochi” se il marocchino continuerà a crescere. Per il Corriere dello Sport, il 22enne “potrebbe valore il doppio o anche di più tra un paio di stagioni“.