Libero – Inter, no a 60 milioni dal Chelsea per Hakimi: Marcos Alonso la chiave?

L'esterno sinistro spagnolo, da tempo nel mirino dei nerazzurri, potrebbe sbloccare la trattativa per il marocchino

Continuano le voci sul futuro di Achraf Hakimi: l'esterno marocchino rimane il candidato numero uno a lasciare l'Inter, ma le proposte arrivate fin qui non soddisfano la dirigenza nerazzurra. Secondo Libero, il Chelsea potrebbe avere la chiave per convincere il club di viale della Liberazione: "Il più vicino all'addio è Hakimi (22): il Psg, così come il Chelsea, ha offerto 60 milioni trovando però le porte chiuse. I blues per la corsa al marocchino sono forse quelli messi meglio dato che ai nerazzurri piace Marcos Alonso (30) e quest'ultimo, se venisse inserito come contropartita, potrebbe far chiudere l'affare".