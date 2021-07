Libero – Lazzari sostituto di Hakimi? L’Inter preferisce altri due nomi

Le parole di Beppe Marotta dall'Hotel del Calciomercato a Rimini annunciano, di fatto, l'addio di Hakimi: le ultime

Le parole di Beppe Marotta dall'Hotel del Calciomercato a Rimini annunciano, di fatto, l'addio di Hakimi. L'Inter, però, è già al lavoro per trovare un sostituto. "I preferiti della dirigenza nerazzurra sono Bellerin (26, Arsenal) e Zappacosta (29, Chelsea), mentre la Lazio ha alzato il muro per Lazzari (28), il pupillo di Inzaghi", conferma l'edizione odierna di Libero. In più, il quotidiano informa come Kolarov è destinato a rinnovare nelle prossime ore a 1,5 mln di euro all'anno mentre Pirola ed Esposito restano nel mirino del Sassuolo.